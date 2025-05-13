أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور بمهرجان كان السينمائي (صورة)

أمينة خليل في مهرجان كان

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة أمينة خليل على التقاط صورًا تذكارية من مشاركتها الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

ونشرت أمينة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، من داخل فندق الإقامة، بالقرب من البحر، قبل التوجه للظهور على "السجادة الحمراء" بمهرجان كان السينمائي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم نجم السينما العالمية روبرت دي نيرو، ومنحه السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

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