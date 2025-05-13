إيفا لونجوريا على السجادة الحمراء بحفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

تألقت النجمة العالمية إيفا لونجوريا في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما العالمية.

كما حضر حفل الافتتاح الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، إلى جانب المخرج سياسي الكونغولي.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.