"إطلالة جريئة".. بيلا حديد تخطف الأنظار من على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

وصلت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد مدينة كان الفرنسية للمشاركة في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

حرصت بيلا على التقاط الصور على "الريد كاربت"، حيث ظهرت مرتدية فستان جريء بفتحة في "الظهر".

وانطلقت فعاليات استقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

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