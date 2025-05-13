إعلان

"إطلالة جريئة".. بيلا حديد تخطف الأنظار من على "الريد كاربت" بمهرجان كان السينمائي

08:49 م الثلاثاء 13 مايو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد بإطلالة جريئة
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
  • عرض 7 صورة
    بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وصلت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد مدينة كان الفرنسية للمشاركة في حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
حرصت بيلا على التقاط الصور على "الريد كاربت"، حيث ظهرت مرتدية فستان جريء بفتحة في "الظهر".

وانطلقت فعاليات استقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

اقرأ أيضا..

بالصور.. يسرا وأمينة خليل تصلان إلى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

بحضور نجوم السينما العالمية.. حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025 (بث مباشر)

بيلا حديد مهرجان كان السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان