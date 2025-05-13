بالصور.. يسرا وأمينة خليل تصلان إلى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

وصلت منذ قليل نجمات الفن والسينما، الفنانة يسرا، والفنانة أمينة خليل، والفنانة نادين نسيب نجيم، حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما العالمية.

حرصت يسرا على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي، وظهرت مرتدية فستان أحمر طويل.

كما خطفت الفنانة أمينة خليل أنظار وعدسات كاميرات التصوير عقب وصولها مهرجان كان السينمائي.

وجاء بين الحضور الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، إلى جانب المخرج سياسي الكونغولي.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

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