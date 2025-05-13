بحضور نجوم السينما العالمية.. حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي 2025 (بث مباشر)

كتب - معتز عباس:

انطلقت فعاليات استقبال نجوم السينما العالمية والعربية على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، والذي يقام تحت شعار "العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق".

ويفتتح المهرجان فيلم "Partir Un Jour" (ارحل يومًا واحدًا)، للمخرجة الفرنسية أميلي بونا، بطولة جولييت أرمانيه وباستيان بويون.

يشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ومن المنتظر أن يعود النجم العالمي توم كروز إلى المهرجان غدًا الأربعاء، لعرض فيلمه الجديد من سلسلة "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد ثلاث سنوات من عرضه فيلم "Top Gun: Maverick".

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