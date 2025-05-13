بفستان أبيض.. نادين نجيم تخطف الأنظار في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار في حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما العالمية.

وحرصت نادين على إلتقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت" لمهرجان كان، الذي يشهد حضور كبير من نجوم السينما الفرنسية والعالمية.

وجاء بين الحضور الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، إلى جانب المخرج سياسي الكونغولي.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

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