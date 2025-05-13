شيكو ينشر صورة مع مصطفى غريب ويعلق: "مع ألذ واحد في مصر"
07:34 م الثلاثاء 13 مايو 2025
كتب - معتز عباس:
شارك الفنان شيكو متابعيه على السوشيال ميديا صورة تجمعه بالفنان الشاب مصطفى غريب.
ونشر شيكو الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع ألذ واحد في مصر"، ليرد عليه مصطفى غريب: "أخويا اللي مني النموذج".
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ويشارك مصطفى غريب في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.
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