شيكو ينشر صورة مع مصطفى غريب ويعلق: "مع ألذ واحد في مصر"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان شيكو متابعيه على السوشيال ميديا صورة تجمعه بالفنان الشاب مصطفى غريب.

ونشر شيكو الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مع ألذ واحد في مصر"، ليرد عليه مصطفى غريب: "أخويا اللي مني النموذج".

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ويشارك مصطفى غريب في مسلسل "برستيج"، من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: محمد عبدالرحمن توتا، راندا عوض.

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