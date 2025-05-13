"شبشب حمام وفستان قصير".. إطلالة غريبة لـ هنا الزاهد (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هنا مقطع فيديو، لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الخيال مقابل الواقع، كل فتاة تحكي".

وظهرت هنا ترتدي شباب حمام على فستان أسود قصير، لتنهال عليها التعليقات من نجمات الفن، أبرزهن نسرين أمين، وساندي، وداليا شوقي.

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنانة هنا الزاهد وطليقها الفنان أحمد فهمي قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو نشره فهمي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، يتضمن مشهدًا جمعه بطليقته من أحد أعمالهما الفنية.

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

لكن سرعان ما قام فهمي بحذف الفيديو، موضحًا الأمر في منشور عبر صفحته، قال فيه: "للتوضيح.. البوست اللي نزل على صفحتي واتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي. موضوع بسيط وغير مقصود".

من ناحية أخرى، تشارك هنا في بطولة فيلم "ريستارت" إلى جانب النجم تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ورانيا منصور. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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