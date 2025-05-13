وسائل إعلام عالمية تسلط الضوء على "بوليفارد الرياض" ومشروعات هيئة الترفيه السعودية

كتب - معتز عباس:

في خطوة تعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في قطاع الترفيه، خصصت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية الشهيرة تقارير للحديث عن "بوليفارد رياض سيتي" والمشاريع الطموحة التي تقودها الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" استعرضت "فوكس نيوز" في تغطيتها "بوليفارد رياض سيتي" كنموذج حيوي يعكس رؤية المملكة في تحويل الرياض إلى مركز ترفيهي عالمي.

وأشار التقارير إلى الإقبال الكبير الذي يشهده البوليفارد من الزوار والسياح، لما يضمه من فعاليات متنوعة ومتاجر عالمية ومطاعم راقية، بالإضافة إلى استضافته لأحداث فنية ورياضية كبرى خاصة الألعاب القتالية "المصارعة الحرة" و"الملاكمة".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة عرض أسطوري يجمع نجوم المصارعة الحرة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي مقطع فيديو برومو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استعدوا لليلة تاريخية في الرياض، موسم الرياض يجمع نجوم المصارعة في عرض - WWE Night of Champions، يوم 28 يونيو المملكة أرينا".

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حضر الليلة الأولى من عرض المصارعة الحرة "WWE WrestleMania 41"، يوم 20 أبريل الماضي بمدينة لاس فيجاس، وسط حضور جماهيري ضخم.

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