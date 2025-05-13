31 مايو.. عرض الفيلم السنغالي "ديمبا" في نادي السينما الأفريقية

كتبت- منال الجيوشي

يعرض نادي السينما الأفريقية الفيلم السنغالي "ديمبا" للمخرج مامادو ديا، وذلك يوم السبت 31 مايو الساعة السابعة مساء بسينما الهناجر، وهو الفيلم الحاصل على جائزة أفضل فيلم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة.

نادي السينما الأفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدي السطوحي، والنادي هو الوحيد في جمهورية مصر العربية الذي يختص بعرض أفلام من السينما الأفريقية، ومنها الأفلام الحاصلة علي جوائز .

الفيلم عن ديمبا، 55 سنة، على وشك أن يتقاعد عن العمل بعد 30 سنة من الخدمة في بلدية مدينته الصغيرة شمال السينغال، وفي فصل صيف حار، ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لوفاة زوجته، يدرك ديمبا أنه لم يعد قادرا على التحمل مع تدهور صحته العقلية، يعاود الاتصال بابنه بعد فترة من القطيعة، فالحزن والاكتئاب يتشابهان لدرجة أن الجمعية الأمريكية للطب النفسي حثت الأطباء منذ سنوات على عدم تشخيص الأفراد الذين فقدوا أقاربهم بسبب الاكتئاب. ولكن ماذا يعني هذا الأمر في مجتمع تظل الاضطرابات النفسية والاجتماعية من التابوهات؟ هل سينجح ديمبا في التعافي من هذا الحداد دون أن يفقد نفسه؟