صاحبة صوت ماوكلي وكابتن ماجد.. وفاة الفنانة فاطمة سعد

كتبت- نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا الفنانة السورية فاطمة سعد، عن عمر ناهز 59 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لنحو 38 عامًا في مجالي التمثيل والدوبلاج الإذاعي والتلفزيوني.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، من خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فاطمة سعد، وتم الدفن في مدينة معضمية القلمون، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وقدمت الراحلة خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الشخصيات المؤثرة في عالم الدوبلاج، من أبرزها: "موسامي" في مسلسل "هزيم الرعد"، "مازن" في "الكابتن ماجد"، و"ميشو" في "ماوكلي".

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