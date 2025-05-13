أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري على الشاطئ.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة يارا السكري أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من احدث جلسة تصوير خضعت لها بالقرب من أحد الشواطئ.

ونشرت يارا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "صف بشرتك بواسطة بروفهيلو".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""الجمال المصري"، "الجمال الطبيعي"، "قلبي يا قلبي"، "ملامحك جميلة"، "وحش الكون كله".

يذكر أن يارا السكري شاركت في دراما رمضان بمسلسل "فهد البطل"، بطولة كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

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