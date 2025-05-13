الصور الأولى من حفل مهرجان كان.. بحضور جولييت بينوش وروبرت دي نيرو

كتبت- سهيلة أسامة:

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط حضور عدد كبير من نجوم وصُنّاع السينما من مختلف دول العالم.

وجاء بين الحضور الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، وكاتب السيناريو الكوري هونغ سانغ سو، والممثلة الأمريكية ألبا رورفاكر، إلى جانب المخرج سياسي الكونغولي.

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ومن المنتظر أن يعود النجم العالمي توم كروز إلى المهرجان غدًا الأربعاء، لعرض فيلمه الجديد من سلسلة "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد ثلاث سنوات من عرضه فيلم "Top Gun: Maverick".

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.