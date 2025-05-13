بملابس جريئة.. ميريام فارس تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتغلق خاصية التعليقات

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وحصدت تفاعل كبير من المتابعين.

ونشرت "ميريام" الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، وعلقت قائلة: "هدوء البحر، ودفء الشمس، يجلبان السلام إلى روحي".

كما أغلقت "ميريام" خاصية التعليقات بعد نشر الصورة على حسابها.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريام فارس كانت أغنية بعنوان "تزلزلها"، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع الشاعر والملحن يوسف العماني.

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