شارك في "جعفر العمدة وسيد الناس وهدد طليقته بالقتل".. معلومات عن محمد غنيم بعد القبض عليه

كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان محمد غنيم، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، عقب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات غيابيا، بعد اتهامه بالتهديد بقتل طليقته.

اوبدأت اليوم إجراءات إعادة محاكمة لفنان محمد غنيم، الذي صدر حكم القبض عليه، أمس الإثنين، من محكمة جنايات القاهرة، ومن المقرر أن يتم حبسه داخل قسم شرطة مصر القديمة لحين تحديد موعد إعادة جلساته.

وخلال السطور التالية معلومات عن الفنان محمد غنيم

اسمه بالكامل محمد محمد أبوالمعاطي غنيم.

عمره 63 سنة.

مهنته الأصلية طبيب جهاز هضمي و كبد و أمراض سمنة.

أب ولدية 3 أولاد.

دخل مجال التمثيل، في نهاية التسعينات، بتشجيع من المخرج خالد يوسف، والمنتج كمال منصور.

شارك في 70 عملا فنيا، منها أفلام "كف القمر"، و "الرجل الغامض بسلامته"، ومسلسلات "الأسطورة"، و"البرنس"، و"الهروب"، و"الصياد"، و "أرض النفاق"، و"جعفر العمدة".

قدم شخصية "راضي الهواري"، في مسلسل "سيد الناس"، الذي عرض في رمضان الماضي.

في عام 2022 بدأ النزاع القضائي مع طليقته رانيا نبيل، و أكدت في بلاغها ضده تهديده إياها بالقتل.

تصريحات محمد غنيم