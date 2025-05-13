يصل إلى 2500 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مي فاروق في دار الأوبرا

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفلًا غنائيًا في دار الأوبرا المصرية يوم 1 يونيو المقبل.

وطرحت شركة "تذكرتي" المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت أسعار التذاكر كما يلي:

الفئة الأولى (Orchestra): 2500 جنيه مصري

الفئة الثانية (Parterre, Baignoire): 2000 جنيه مصري

الفئة الثالثة (Loge, Side seats Loge): 1500 جنيه مصري

الفئة الرابعة (Side seats Fauteuil, Balcony, Side seats Balcony): 750 جنيه مصري

يذكر أن الفنانة مي فاروق طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها "اللي شافنا" عبر قناتها على "يوتيوب"، ضمن ألبومها الجديد "تاريخي".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس.

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