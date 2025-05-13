ميمي جمال تحسم الجدل حول ارتباط دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة ميمي جمال خلال لقاء في بودكاست "عالهادي فالكلام"، عن الشائعات التي طالت الفنانة دينا الشربيني والفنان كريم محمود عبد العزيز حول ارتباطهما.

وقالت ميمي: "أنا كنت معاها في مسلسل "كامل العدد" وكنت بسألها عن الموضوع، فقالت لي أنا مظلومة جدًا ومليش دعوة بالحاجات دي خالص، ولا لي علاقة لا بدا ولا دا، الناس كل ما يشوفوني قاعده مع حد يفتكروا إن فيه بيني وبينه حاجة".

وتابعت ميمي جمال: "ممكن يكون السبب إنها فعلاً مش متجوزة، ولما تقعد مع حد يظن الناس أن هناك علاقة، ولكن في الواقع طلع كلام مع كريم محمود عبد العزيز، وإحنا لسه شايفينه مع مراته وعنده 3 بنات، ما شاء الله عليهم قمرات، وميتهيأليش يعني".

وأضافت: "وبعدين كريم خاض التجربة دي قبل كده مع أمه لما محمود أتجوز على أمه والأم خدت الولدين وهو أتجوز، فهو وأخوه قاسوا من الحتة دي فلا أعتقد أن كريم يرضى يكرر مأساته تاني مع ولاده، كريم ميعملش دا".

يذكر أن الفنانة ميمي جمال شاركت في موسم رمضان الماضي بـ "الكابتن" بطولة أكرم حسني ورحمة أحمد وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب وأحمد الرافعي ومن إخراج معتز التوني.

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