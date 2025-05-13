تفاصيل تعاون تامر حسني مع محمود سليم بعد نجاح "جامدين جامدين"

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد النجم تامر حسني، لتسجيل أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود سليم، لضمها إلى ألبومه المقرر طرحه في موسم الصيف.

الشاعر محمود سليم، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال : " الأغنية من ألحان الصديق الملحن تيام علي، وهي الثانية التي تجمعنا والنجم تامر حسني، بعد تجربتنا الناجحة في أغنية (جامدين جامدين)".

وتابع:" خلال الأيام المقبلة يتم تسجيل الأغنية بعد الاستقرار على طابع توزيعها الموسيقي، ومع سعادتي بالتعاون مع نجم بحجم تامر حسني، زاد الحماس بقوة، مع الطاقة الإيجابية التي يشجعنا بها ".

من ناحية أخرى، يستعد النجم تامر حسني، لعرض فيلم"ريستارت" ، يوم 29 مايو الجاري، ويشاركه الطولة، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.