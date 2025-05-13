هاني رمزي ينشر صورة مع أحمد سعد من الطائرة: "ادعولنا ربنا يوفقنا"

كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان هاني رمزي جمهوره صورة تجمعه بالمطرب أحمد سعد من داخل الطائرة، أثناء توجههم إلى أستراليا.

ونشر "رمزي"، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "في طريقنا لأستراليا... ادعولنا ربنا يوفقنا هناك".

يُذكر أن هاني رمزي شارك في مسلسل "بدون مقابل"، ويضم نخبة من النجوم، منهم: داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، نسرين طافش، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

من جانبه، تعاقد مؤخرًا الفنان أحمد سعد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لإنتاج أعماله الغنائية وتنظيم حفلاته، وذلك بحضور سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة.

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