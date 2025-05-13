منع العري والأحذية الرياضية.. مهرجان كان يعلن ضوابطه الجديدة قبل الافتتاح

كتبت- سهيلة أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي، وأعلنت إدارة المهرجان عن قواعد صارمة حول الملابس ومراسم الحفل.

وجاء بين أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها:

حظر العري والملابس الشفافة:

أعلنت إدارة المهرجان رسميًا عن منع "العري" على السجادة الحمراء وفي جميع مناطق المهرجان، وذلك لأسباب تتعلق بالاحتشام والامتثال للقانون الفرنسي.

منع الفساتين الضخمة والذيل الطويل:

تم حظر الفساتين ذات الحجم الكبير أو التي تحتوي على ذيول طويلة تعيق حركة الضيوف أو تعقد عملية الجلوس في القاعات.

الزي الرسمي للمناسبات المسائية:

يُطلب من الضيوف ارتداء زي رسمي في العروض المسائية الكبرى، مثل فساتين السهرة الطويلة أو البدلات الرسمية مع ربطة عنق.

حظر الأحذية الرياضية والحقائب الكبيرة:

يُمنع ارتداء الأحذية الرياضية (السنيكرز) أو حمل الحقائب الكبيرة على السجادة الحمراء.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي المهرجان للحفاظ على صورته كأحد أكثر الفعاليات السينمائية أناقة واحترامًا.

ويفتتح المهرجان فعالياته بالكشف عن أعضاء لجنة التحكيم، التي تترأسها هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، إلى جانب عرض ثلاثة أفلام تدعم أوكرانيا، بالإضافة إلى فيلم الافتتاح الفرنسي الرومانسي "ليف وان داي".

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ومن المنتظر أن يعود النجم العالمي توم كروز إلى المهرجان غدًا الأربعاء، لعرض فيلمه الجديد من سلسلة "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد ثلاث سنوات من عرضه فيلم "Top Gun: Maverick".

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.