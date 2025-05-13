قبل ساعات من افتتاح مهرجان "كان".. 350 نجما عالميا يدينون الإبادة في غزة

كتب-مصطفى حمزة:

وقع نجوم السينما الأمريكية ريتشارد جير، و سوزان سارندون، على رسالة مفتوحة تدين الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لحفل افتتاح الدورة 78 لمهرجان كان السينمائي، مساء اليوم الثلاثاء.

الرسالة التي وقع عليها 350 من رموز السينما في هوليوود، نُشرت في صحيفة "ليبراسيون"الفرنسية، ومجلة "فارايتي" العالمية، وجاء فيها،"لا يمكننا الصمت بينما تحدث إبادة جماعية في غزة".

وحملت الرسالة توقيع النجوم ريتشارد جير، وسوزان سارندون، ومارك رفالو، المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، وروبن أوستلوند، والممثل الإسباني خافيير بارديم، وجوناثان جليزر المخرج البريطاني من أصل يهودي، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم "منطقة الاهتمام".

وتشهد فعاليات الدورة 78 لمهرجان كان السينمائي، عرض فيلم وثائقي بعنوان " ضع روحك على يدك و أمش" عن المصورة الصحفية الفلسطينية فاطمة حسونة، التي تم اغتيالها وعشرة من أقاربها في غارة جوية إسرائيلية على منزل عائلتها في شمال غزة.