جمال سليمان يروج لمسلسل "سيوف العرب": "تاريخ لم يُحكى"

كتبت- نوران أسامة:

روّج الفنان جمال سليمان لأحدث أعماله الدرامية، مسلسل "سيوف العرب"، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر منصة "شاهد".

ونشر سليمان البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: "قريبًا.. سيوف العرب تروي تاريخًا لم يُحكى".

مسلسل "سيوف العرب" بطولة كلًا من منذر رياحنة، باسم ياخور، نضال نجم، جمال سليمان، ياسين بن قمرة، محمد مراد وإخراج سامر جبر.

يُذكر أن آخر أعمال جمال سليمان كان مسلسل "أهل الخطايا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، والدكتور أشرف زكي.

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