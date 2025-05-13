بإطلالة صيفية.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، نالت إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "سلمى" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية جيبة قصيرة باللون الأبيض وتيشيرت ملون.

وتفاعل المتابعين مع الصور بشكل واسع، وجاءت أبرز التعليقات: "القبول على هيئة بشر"، "جميلة"، "حبيت الأستايل"، "تحفة"، "زي القمر"، "أجمل وأصغر مامي".

وكانت سلمى احتفلت مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال بمشاركة نورهان أبو بكر. ويضم العمل نخبة من النجوم، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يُذكر أن آخر أعمال سلمى الدرامية كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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