هل طلبت "الموسيقيين" منع مشاركة هيفاء وهبي في فيلم مصطفى شعبان؟

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قائمة نجوم فيلم "مملكة"، الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، وهو ما طرح السؤال عن موقف نقابة المهن الموسيقية التي سبق وأعلنت إيقاف الفنانة اللبنانية.

ورد محمد عبد الله " وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، على سؤال هل قامت الموسيقيين بإخطار نقابة المهن التمثيلية بشأن منع مشاركة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في فيلم "مملكة"؟ قائلا: " لا لم يتم إرسال أي إخطار بخصوص منعها من العمل".

مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدر في مارس الماضي، قرار بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها عضو النقابة خالد مصطفى حسانين، المعروف باسم "خالد التهامي"، والذي كان يعمل مدير أعمالها سابقًا.

فيلم " مملكة" من بطولة مصطفى شعبان، وهيفاء وهبي، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.