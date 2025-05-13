إلهام شاهين تنشرمجموعة صور مع ماجدة الرومي وكلوديا مارشيليان: "محظوظة بصديقاتي"

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة صور جديدة جمعتها بالنجمة اللبنانية ماجدة الرومي، والكاتبة كلوديا مارشيليان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت شاهين على الصور: "مع صديقاتي الغاليات، نجمة النجمات المطربة ماجدة الرومي، والكاتبة الرائعة كلوديا مارشيليان.. أنا محظوظة بصديقاتي المبدعات الحنونات.. بحبهم من كل قلبي".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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