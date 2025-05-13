برئاسة النجمة جولييت بينوش.. كان السينمائي في دورته الـ 78 ينطلق اليوم

كتبت - نوران أسامة:

تنطلق اليوم الثلاثاء 13 مايو، فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ويفتتح المهرجان فعالياته بالكشف عن أعضاء لجنة التحكيم، التي تترأسها هذا العام النجمة الفرنسية جولييت بينوش، إلى جانب عرض 3 أفلام تدعم أوكرانيا، بالإضافة إلى فيلم الافتتاح الفرنسي الرومانسي "ليف وان داي".

ويشهد اليوم الأول من المهرجان تكريم النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، ويُمنح السعفة الذهبية الفخرية، بعد مرور 49 عامًا على فوز فيلمه الشهير "تاكسي درايفر" بجائزة السعفة الذهبية.

ومن المنتظر أن يعود النجم العالمي توم كروز إلى المهرجان غدًا الأربعاء، لعرض فيلمه الجديد من سلسلة "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد ثلاث سنوات من عرضه فيلم "Top Gun: Maverick".

ويتنافس في دورة هذا العام 22 فيلمًا على جائزة السعفة الذهبية، وهي أرفع جوائز المهرجان، ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم 24 مايو الجاري.

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