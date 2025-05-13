بالفيديو.. صبحي خليل يكشف عن معاناته بعد إصابة ابنته بمرض السرطان

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان صبحي خليل عن تفاصيل إصابة ابنته داليا بمرض السرطان في المرحلة الرابعة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس".

وقال صبحي: "كانت البداية صعبة أوي، الناس بيحصل لها خضة لما تسمع عن إصابة حد بالمرض ده، ما بالك إني أب، ودي بنتي الكبيرة اللي شافت معايا كل حاجة، ولولا تمسك الإنسان بربنا كان ممكن استقبل الموضوع بشكل صعب لكن الحمد لله الواحد رضي عشان كده ربنا يسر لها حاجات كتير في حياتها".

ورداً على سؤال حول كيفية تحمّله تكاليف علاج ابنته، أوضح: "لجأت لأصدقاء كتير، وكان عندي شقة في إسكندرية بعتها، مرض السرطان اسمه موت وخراب ديار لأنه بيحتاج فلوس كتير جدّاً للعلاج لأن أول 12 جلسة علاج كانت أسعارها غالية جدا، والحمد لله تم شفاء بنسبة 85 أو 90 %، والدكتور أوصى بعملية زرع نخاع".

وتابع: "حاولنا محاولات كتير نسافر فرنسا، وربنا وفقنا وعملت زرع نخاع في فرنسا، وربنا وقفنا وأختها سافرت لها والحمد لله عدت على خير وهى دلوقتي في أحسن صحة وأحسن عافية".

يذكر أن صبحي خليل شارك في مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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