اليوم.. فتحي عبد الوهاب ضيف برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الفنان فتحي عبد الوهاب ضيفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو، على قناة ON.

ويتحدث عبد الوهاب خلال اللقاء عن كواليس تصوير مسلسل "ظلم المصطبة"، والتحديات التي واجهها خلال العمل، كما يكشف عن موقفه من مشاهد العنف والضرب التي كان يرفض تقديمها، ورد فعل المخرج هاني خليفة على ذلك.

مسلسل ظلم المصطبة تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في حياة الناس.

"ظلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة، وبطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة.

View this post on Instagram A post shared by كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@kelma.akhira)

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