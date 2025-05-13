وفاة والدة مدير فرقة محمد منير

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن نادر محمد "المدير الفني لفرقة محمد منير"، عن وفاة والدته، بعد معاناتها من أزمة صحية.

نادر محمد، "المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير وصديقه المقرب"، أعلن عن الوفاة عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب:" رحلت من كانت تسـٱلني كيف أصبحت وكيف أمسيت، الله يرحمك ويغفرلك ياأمي عيدك بالجنه ".

ويتولى نادر محمد مهام المدير الفني لفرقة الفنان محمد منير، منذ أكثر من 35 عام، إلى جانب الصداقة الطويلة التي تجمع بينهما.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد منير، لطرح أول ألبوم غنائي له بالتعاون مع شركة روتانا، وذلك في يونيو المقبل.