محمد رمضان يروج لأحدث أغانيه "البابا راجع"

كتبت- سهيلة أسامة:

روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل عنوان "البابا راجع"، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء على جميع المنصات الموسيقية.

ونشر رمضان مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "(البابا راجع) يوم الأربعاء الساعة 4 بتوقيت القاهرة على جميع المنصات".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "سهران على النيل".

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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