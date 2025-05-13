قريبًا.. كريم محمود عبد العزيز يروج لمسلسله الجديد "مملكة الحرير"

كتبت- نوران أسامة:

روج الفنان كريم محمود عبد العزيز لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "مملكة الحرير"، المقرر عرضه قريبًا عبر "منصة يانغو بلاي".

ونشر "عبد العزيز"، البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مملكة الحرير، قريبًا".

مسلسل "مملكة الحرير" من إنتاج سينرجي - للمنتج تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويأتي "مملكة الحرير" بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، بينها مسلسل "الحشاشين" الذي تابعه الملايين في المنطقة.

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز يطل كضيف شرف في فيلم "المشروع X" والمقرر عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2025، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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