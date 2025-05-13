بعد وفاة زوجها.. إلهام شاهين تدعم كارول سماحة وتُشيد بعودتها القوية للمسرح

كتبت - نوران أسامة:

حرصت الفنانة إلهام شاهين على دعم الفنانة كارول سماحة، عقب عودتها إلى خشبة المسرح رغم الحزن الذي تعيشه بعد وفاة زوجها، المنتج وليد مصطفى.

ونشرت إلهام رسالة دعم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قالت فيها: "حبيبتي الغالية، الأخت والصديقة كارول سماحة.. الله يقويكي، رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية الصعبة، اضطررتِ للوقوف على المسرح احترامًا لفنك وجمهورك وزملائك، وللجهة المنتجة الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقة الموسيقية الأجنبية. هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتناسى أحزانه مؤقتًا ليلتزم بعمله ويسعد جمهوره".

وأضافت: "الحقيقة أن الجمهور قدّر جدًا التزامك، واحترمتيه فاحترمك، واستقبلك أجمل استقبال بكل الحب والتقدير. عرض رائع على أعلى مستوى، استمتعت به أنا وصديقاتي الفنانات الكبيرات: الفنانة الإنسانة ماجدة الرومي، والكاتبة الرائعة صاحبة أجمل قلب كلوديا مارشيليان".

واختتمت قائلة: "برافو كارول، عرض مبهر ومجهود شاق، غناء لايف مع أوركسترا أكثر من رائع، واستعراضات مبهرة، وأداء تمثيلي كوميدي ممتع. مسرحية جميلة على مسرح كازينو لبنان، في أجمل موقع ببيروت الراقية.. مبروك الافتتاح، ومن نجاح لنجاح أكبر، ربنا معاكي".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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