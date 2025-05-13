صبحي خليل: "قولت لأبنائي اعملوا اللي أنتم عايزينه بس أهم حاجة الصلاة"

كتب - معتز عباس:

حلَّ الفنان صبحي خليل ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، ليكشف تفاصيل عن أسرته وأبناءه الثلاثة داليا وجيهان وعبدالرحمن.

وقال "صبحي" إن أبنائه الثلاثة جميعهم يعملون في المجال الفني، لكن بعيد عن التمثيل، مرادفًا: "التمثيل صعبة في الزمن ده بقيت مهنة صعبة واللي أنا جربته وشوفته في مهنتنا مش بتعتمد على الشاطر".

View this post on Instagram A post shared by Alhayah Hub (@alhayahhub)

وأضاف: "ابني عبدالرحمن ممثل عبقري ورهيب وقولته ادخل معهد سينما وعشان اغريه دخل المعهد قولتله انجح وهجبلك العربية وجبت ليه عربية صغيرة بعد النجاح، لغاية ما بقى مدير تصوير، أنا تعبت عليهم وربيت أولادي على الصلاة، قولتلهم اعملوا كل حاجة بس أهم شيء الصلاة".

وتابع: "إحنا مش قديسين بس ممكن يبقى فيه هنات في حياتنا لكن لما بتفكر في الصلاة بترجعك، قولتلهم اعملوا كل اللي أنتم اللي عايزينه بس أهم حاجة الصلاة".

شارك الفنان صبحي خليل، في مسلسل "المداح الجزء 5" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، صفاء جلال، مي سليم، حنان يوسف، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا..

صور من الكواليس | رحمة أحمد تروج لمسلسل "عهد أنيس".. وهذا موعد عرضه

مصطفى عماد لـ محمد سامي: "شكرا على كل حاجه عملتها عشاني".. والمخرج يرد