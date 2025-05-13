قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"

كتب - معتز عباس:

شارك النجم صلاح عبدالله متابعيه صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي" المقرر إذاعته قريبًا على فضائية "mbc".

ونشر صلاح، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "صورة بحبها تجمع جزء من ممثلي حرب الجبالي اللي هيتذاع قريبا على mbc، وكلنا كنا بنضحك إلا بنتي وحبيبتي هبة مجدي، اللي إفتكرت إنها صورة دعاية للعمل صورناه كله في لبنان".

وأتم: "أتمنى يكون بقدر ما كانت حلاوة كواليسه الرائعة اللي مش ممكن أنساها أبدًا".

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وظهر في الصورة أبطال العمل الدرامي، صلاح عبدالله ، فردوس عبدالحميد، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، انتصار، رياض الخولي، وأحمد رزق.

مسلسل "حرب الجبالي" يضم كوكبة من نجوم الدراما، وهم: صلاح عبدالله، أحمد رزق، هبة مجدي، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، وصفوة، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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