"عظيمة يا مصر".. مدحت صالح يهنئ منتخب الشباب على التأهل لكأس العالم

كتب - معتز عباس:

وجه المطرب مدحت صالح التهنئة لمنتخب مصر للشباب بعد الفوز على منتخب غانا بركلات الجزاء الترجيحية في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مبروك ولادنا رايحين كأس العالم بقيادة الخلوق أسامة نبيه جدا .. عظيمة يا مصر".

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وأعلن مدحت صالح مؤخرًا، عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته غداً الجمعة بمدينة 6 أكتوبر.

وكتب في ستوري عبر حسابه بموقع "انستجرام": "بكل أسف بنعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح الذى كان من المقرر إقامته غدًا الجمعة وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا.. عارفين قد ايه كنتم متحمسين للحفلة دى وبنعتذر عن أي إزعاج ممكن يكون سببه الإلغاء".

ويذكر أن آخر أعمال مدحت صالح هي أغنية "شهم ابن شهم"، التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين.

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