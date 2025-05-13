إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

كشفت الفنانة رشا مهدي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت فيها مرتدية فستان "ربيعي" قصير، وشاركت متابعيهًا صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ساندي

حرصت المطربة ساندي، على نشر صورًا لها بـ "إطلالة رياضية" من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام".

إليسا

خطفت المطربة اللبنانية إليسا، أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام".

مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها على موقع "انستجرام" أحدث ظهور لها من رحلتها في مدينة مومباي بالهند.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة رفقة نجلها الصغير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

إيمان العاصي

حرصت الفنانة إيمان العاصي على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها رفقة ابنتها ريتاج من داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مصطفى عماد

نشر الفنان مصطفى عماد نشر الفنان الشاب مصطفى عماد صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

تامر عاشور

شارك المطرب تامر عاشور الجمهور والمتابعين، أحدث ظهور له من حفل غنائي في الإسكندرية.

ميران عبدالوارث

أعادت الفنانة ميران عبدالوارث نشر مقطع فيديو لها وهي ترقص رفقة الفنانة ترنيم والفنانة هاجر السراج عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نانسي عجرم

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بـ بفستان أنيق، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ونشرت صورها على حسابها بموقع "انستجرام".