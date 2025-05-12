محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد محمود عبدالعزيز بشأن أزمة بوسي شلبي

كتبت- منى الموجي:

نشر الإعلامي الكبير محمود سعد، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ردًا على سؤال وجه له بشأن حديثه على مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمة المذيعة بوسي شلبي مع محمد وكريم محمود عبدالعزيز، نجلي النجم الراحل محمود عبدالعزيز.

وحمل الفيديو عنوان "ليه كتبت بوست في قصة أبناء محمود عبدالعزيز ماكلمتهمش في التليفون؟"، وقال محمود "ليس لدي رقم تليفون محمد أو كريم، وعندما بدأت القصة تابعتها مثل حضراتكم، لكن هل أنا عندي معلومات؟ لا ليس لدي معلومات، أعرف فقط ما قاله الكثير من الناس، أن بوسي مع محمود، الكل يعرف ذلك".

وتابع "عندما ظهرت القصة، وجدت الكلام غير لطيف والتفاصيل دمها ثقيل، كان من الممكن أن أحصل على رقم التليفون الخاص بـ محمد أو كريم، لكن لا أحب أن أتسبب في ضغط عليهما، أحبهما منذ طفولتهما، والآن هما كبيران ونجمان، يستطيعان أخذ قرارهما دون تدخل، ولا أحب أن أكون واصيا على أحد، فكوني صديق لوالدهما أو أعرفه جيدا، لا يعني أن أقول لهما أن يفعلا أي شيء، هما عندما يلتقيان بي في أي مكان أجد منهما معاملة جيدة جدا، أشعر من خلالها أنهما يعرفان أنني كنت صديقا لوالدهما، ووجدت أن أكتب كلمتين، قد يرونهما وقد لا يحدث هذا".

وأضاف الإعلامي الكبير "واجهتني مشكلة وهي وجود تجريح وكلام عن محمود، وكتبت كلمتين أشعر بهما (قلت يا جماعة لموا الحكاية دي ومش عايزين شوشرة، كتبت كلمتين هما يقروهم خلاص، يعملوا بيهم أو لأ، مش ملزمين قدامي بحاجة، لو اتكلمت في التليفون أبقى أنا ألزمتهم إن اللي بقوله ده يصح يعملوه، أنا مقدرش ألزمهم ولا أحب إني ألزمهم، لما ميردوش يبقوا مشافوش، لإن الكتابة كتير جدا في القصة دي، وده اللي أقدر أعمله".

وأكد محمود أنه وجد محمد يهاتفه، موضحا "فوجئت ان محمد كلمني تاني يوم، وقعدنا نتكلم كتير، شكرته على أنه اهتم، وشكرني على إني اهتميت، وكانت مكالمة كويسة، ومش حابب أورطهم معايا، ولا حابب أتدخل في القصة دي بصراحة، هي خلاف بين ناس على شيء ما، عرفت جزء منه والباقي معرفتهوش ولا أتدخل، بس أقول لموا الموضوع وبلاش شوشرة حاولوا تتصافوا مع بعض، روحوا المحكمة بدون ما تروحوا السوشيال ميديا، حتى محمد قالي أنا معلمتش حاجة خالص غير لما طلع الكلام من جهة تانية، طلعت بيان أنا وكريم ومتكلمتش خالص بس دي كل الحكاية".

وكان خلافا نشب بين أفراد أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصل لساحات القضاء، وأصدر محمد وكريم محمود عبدالعزيز بيانا أكدا خلاله أن بوسي شلبي هي طليقة والدهما، بينما ردت هي بأنها ظلت زوجة شرعية للفنان الراحل حتى اللحظات الأخيرة في عمره.