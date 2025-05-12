بوسي شلبي تنشر فيديو عقد قرانها على الفنان محمود عبد العزيز

كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي لـ متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن فيديو عقد قرانها على النجم الراحل محمود عبد العزيز، بتاريخ 9/7/1998.

ونشرت بوسي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديو "تيك توك"، والذي تفاعل معه المتابعين.

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي، دخلت مؤخرا في نزاع قضائي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهم المنتج محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، حول صحة عودة العلاقة الزوجية بين الفنان الراحل والإعلامية، وتبادل كل طرف عبر محاميه، إصدار بيانات حول الأزمة.

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