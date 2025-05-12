إعلان

بوسي شلبي تنشر فيديو عقد قرانها على الفنان محمود عبد العزيز

10:24 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز في عقد قرانهم
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز في عقد قرانهم
  • عرض 8 صورة
    بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز في عقد قرانهم
  • عرض 8 صورة
    لقطات من عقد قران بوسي شلبي على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
  • عرض 8 صورة
    لقطات من عقد قران بوسي شلبي على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
  • عرض 8 صورة
    لقطات من عقد قران بوسي شلبي على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
  • عرض 8 صورة
    لقطات من عقد قران بوسي شلبي على الفنان الراحل محمود عبدالعزيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية بوسي شلبي لـ متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن فيديو عقد قرانها على النجم الراحل محمود عبد العزيز، بتاريخ 9/7/1998.

ونشرت بوسي مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديو "تيك توك"، والذي تفاعل معه المتابعين.

@elhamshalaby

♬ original sound - Elham Shalaby

يذكر أن الإعلامية بوسي شلبي، دخلت مؤخرا في نزاع قضائي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهم المنتج محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، حول صحة عودة العلاقة الزوجية بين الفنان الراحل والإعلامية، وتبادل كل طرف عبر محاميه، إصدار بيانات حول الأزمة.

اقرأ أيضا..

في أول ظهور إعلامي.. كارول سماحة تكشف آخر كلمات زوجها وليد مصطفى قبل وفاته

"أغلقت التعليقات".. جوري بكر تنشر صورًا جديدة مع نجلها

بوسي شلبي ورثة محمود عبدالعزيز أزمة بوسي شلبي بوسي شلبي على تيك توك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان