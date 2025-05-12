في أول ظهور إعلامي.. كارول سماحة تكشف آخر كلمات زوجها وليد مصطفى قبل وفاته

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة كارول سماحة عن أصعب اللحظات التي تعيشها عبر وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى.

وفي أول ظهور إعلامي لها على قناة "أم.تي.في" خلال انطلاق مسرحية "كلو مسموح"، قالت كارول: "المشاعر بتكون اكيد متلغبطة بس التركيز عندي هو الأهم.

وأضافت: "وليد ملاك محاوطني بكل مكان بالمسرح روحه معي، آخر كلامه قالي شو ما يصير بعد عمليتي الجراحية بدك تكملي المسرحية مهما حصل، هذا لأنه عارف شغفي بالمسرح والفن".

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وأتمت: "احنا الفنانين ضربتنا أنه نطلع ندعس على أوجعنا ونطلع نغني ونستحمل هالطاقة ونحولها لطاقة حلوة وإيجابية".

ورحل المنتج وليد مصطفى بعد صراع مع المرض وتلقت كارول سماحة العزاء الأول في مصر والثاني في بيروت.

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