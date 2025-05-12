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"أغلقت التعليقات".. جوري بكر تنشر صورًا جديدة مع نجلها

09:48 م الإثنين 12 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر ونجلها
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة رفقة نجلها الصغير.

ونشرت جوري الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لكنها أغلقت التعليقات، وكتبت: "قول للزمان ارجع يا زمان".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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جوري بكر جوري بكر رفقة ابنها جوري بكر هلى انستجرام جوري بكر تغلق التعليقات
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