لأول مرة في السعودية.. تركي آل الشيخ يروج لـ عرض مصارعة أسطوري في الرياض

كتب- معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة عرض أسطوري يجمع نجوم المصارعة الحرة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر تركي مقطع فيديو برومو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "استعدوا لليلة تاريخية في الرياض، موسم الرياض يجمع نجوم المصارعة في عرض - WWE Night of Champions، يوم 28 يونيو المملكة أرينا".

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هذا الحدث سيكون أول عرض شهري لـ WWE في الرياض خلال عام 2025 بعد عرض "كراون جول" في نوفمبر 2024.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، حضر الليلة الأولى من عرض المصارعة الحرة "WWE WrestleMania 41"، يوم 20 أبريل الماضي بمدينة لاس فيجاس، وسط حضور جماهيري ضخم.

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