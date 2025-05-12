بعد شائعة عودته لـ هنا الزاهد.. أحمد فهمي يكشف عن مفاجأة (صورة)

كتب - معتز عباس:

أعلنت منصة "شاهد" والفنان أحمد فهمي عن مسلسل جديد بعنوان "ابن النادي".

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة "شاهد" وكذلك صفحة فهمي عبر موقع "انستجرام" صورة بطل العمل ممسكا بالسيناريو، مصحوبة بالتعليق التالي: "أحمد فهمي وكورة، مسلسل اسطوري في انتظاركم، من أعمال شاهد الأصلية ابن النادي قريباً على شاهد".

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جاء الإعلان عن المسلسل بعد خروج شائعة عودة أحمد فهمي لطليقته الفنانة هنا الزاهد، عقب نشره فيديو من أحد أعمالهما الفنية، على صفحته بموقع فيسبوك، معلقا "لو ده هيثبتلك إني.."، وقيام فهمي بالتأكيد على أن الفيديو تم نشره بالخطأ.

وينتظر أحمد فهمي طرح فيلمه "أحمد وأحمد" في السينمات بطولة أحمد السقا، إخراج أحمد نادر جلال، كما تطل هنا الزاهد كضيفة شرف قريبا، ضمن أحداث فيلم المشروع x بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي.

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