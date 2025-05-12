مي عمر تنشر صورة جديدة من رحلتها في الهند.. والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من رحلتها في مدينة مومباي بالهند.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ابقيه خفيفاً، ابقيه هادئًا".

وتفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""محلاك ميوشي"، "فتاتي الرائعة"، "ألطف واحد"، "أحلى واحدة"، "احلى من القمر نفسه"، "أحلى اش اش".

يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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