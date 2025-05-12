بكلمات مؤثرة.. دنيا عبد العزيز تستعيد ذكرياتها مع والدتها

كتب - معتز عباس:

استعادت الفنانة دنيا عبدالعزيز ذكرى وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا يوم 12 أبريل عام 2020، بعد صراع مع المرض.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "هي الحياة ايه غير شوية أوجاع بدون ما انتي تداويها، واحد وستون شهر حبيبة العمر".

View this post on Instagram A post shared by Donia Abdalaziz official (@donia_abd_elaziz)

وشاركت دنيا عبد العزيز في رمضان 2025 في الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي،غادة عادل، محسن محيي الدين،أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. نيللي كريم ترقص في حفل ختام أسبوع القفطان بالمغرب

التذكرة تخطت 7000 جنيه.. تفاصيل حفل تووليت في قطر



