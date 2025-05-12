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بالفيديو.. نيللي كريم ترقص في حفل ختام أسبوع القفطان بالمغرب

06:37 م الإثنين 12 مايو 2025

نيللي كريم ترقص في حفل ختام أسبوع القفطان بالمغرب

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نيللى كريم، على المشاركة في فعاليات الدورة الـ25 من "أسبوع القفطان" بمدينة مراكش المغربية، في الدورة التي أُقيمت تحت شعار "القفطان إرث بثوب الصحراء".

وأشعلت نيللي كريم حفل ختام أسبوع القفطان في مراكش، بالرقص على المسرح على أنغام أغاني الفنان المغربي حاتم عمور، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل إخواتي، بطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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نيللي كريم المغرب ختام أسبوع القفطان
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