بالفيديو.. نيللي كريم ترقص في حفل ختام أسبوع القفطان بالمغرب

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة نيللى كريم، على المشاركة في فعاليات الدورة الـ25 من "أسبوع القفطان" بمدينة مراكش المغربية، في الدورة التي أُقيمت تحت شعار "القفطان إرث بثوب الصحراء".

وأشعلت نيللي كريم حفل ختام أسبوع القفطان في مراكش، بالرقص على المسرح على أنغام أغاني الفنان المغربي حاتم عمور، وسط تفاعل كبير من الحضور.

View this post on Instagram A post shared by HATIM AMMOR | حاتم عمور (@hatimammor)

وشاركت نيللي كريم في السباق الرمضاني 2025، بمسلسل إخواتي، بطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

اقرأ أيضا..

من صحة الزواج إلى الحضانة.. أبرز قضايا النجوم بساحات المحاكم

فيلم الجرح لسلوى الكوني يمثل المغرب بمهرجان كان السينمائي الدولي



