مصطفى عماد لـ محمد سامي: "شكرا على كل حاجه عملتها عشاني".. والمخرج يرد

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان الشاب مصطفى عماد متابعيه، صورة تجمعه بالمخرج محمد سامي.

ونشر مصطفى الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا علي كل حاجه عملتها عشاني، بحبك يا أستاذ سامي".

ورد عليه محمد سامي في تعليق: "بحبك يا درش يا موهوب يا جامد".

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وشارك مصطفى عماد في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج محمد سامي.

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