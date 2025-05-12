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من صحة الزواج إلى الحضانة.. أبرز قضايا النجوم بساحات المحاكم

05:18 م الإثنين 12 مايو 2025
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    رنا و نجلها
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    محمود وبوسي
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    راندا البحيري
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كتب-مصطفى حمزة:

شهدت ساحات المحاكم، ظهور أسماء مجموعة من نجوم الفن، في أكثر من نزاع قضائي، وعائلي، وكان في مقدمتهم اسم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وتصدر اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مواقع التواصل، بالتزامن مع تصاعد النزاع القضائي بين أبنائه المنتج محمد محمود عبدالعزيز، والفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومن جهة أخرى الإعلامية بوسي شلبي، وخاصة تبادل الطرفين إصدار البيانات، حول صحة عودة الحياة الزوجية بين الفنان الراحل، والإعلامية.

وضمت قائمة القضايا، التي تشهدها ساحات المحاكم، نزاعات أخرى نرصدها في التقرير التالي.

جوري بكر

دخلت الفنانة جوري بكر، في نزاع قضائي مع طليقها بشأن حضانة طفلهما، وتمت إحالة الملف رسميًا إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى أحقية "جوري" بالاستمرار في الحضانة.

راندا البحيري

تخضع الفنانة راندا البحيري، للمحاكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بحق طليقها، الإعلامي سعيد جميل، يوم 18 مايو الجاري.

وتأتي الجلسة، ضمن نزاع قائم بين الفتانة و طليقها.

رنا سماحة

في أحدث فصول نزاعها مع طليقها الملحن سامر أبو طالب، حصلت الفنانة رنا سماحة، على حكم من محكمة الأسرة يفيد بأحقيتها وطفلها بالعودة إلى منزلهما والإقامة به كمنزل حضانتها.

قضايا النجوم بساحات المحاكم الراحل محمود عبد العزيز بوسي شلبي الفنانة جوري بكر جوري بكر، في نزاع قضائي
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