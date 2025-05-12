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أول تعليق من المخرج أشرف فايق بعد خضوعه لعملية تركيب دعامات بالقلب

04:55 م الإثنين 12 مايو 2025

المخرج أشرف فايق

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كتبت- منال الجيوشي

خضع المخرج أشرف فايق، لعملية تركيب دعامات بالقلب، منذ يومين

وفي أول تعليق له عبر حسابه بموقع فيسبوك، كتب المخرج أشرف فايق: "يارب تكونوا بصحة وستر وعافية، بشكر كل حد سأل أو حاول يسأل ويطمن على صحتي، في الفترة الأخيرة، بشكركم كثيرا"

وتابع: "وصدقوني لو أقدر أجاوب على واحد واحد وواحدة واحدة كنت عملت كده، ودايما بقول إني معملتش رصيد أموال في حياتي ولكن عملت رصيد حب الناس، وده أهم وأقوى وأعظم، كثيرا لو تعلمون.. بحبكم كلكم، والحمد والشكر لك يا الله، على كل هذه النعم"

وأضاف: "وأنا تأكدت ولأكثر من مرة، بأنك تنقذني ياالله، لجل خاطر والدتي، لأنك تعلم جيدا بأنها ليس لها غيري في هذه الدنيا وطبعا إخواتي من بعدي، الحمد والشكر لك ياالله، ولكم يا رأس مالي في الحياة"

واستكمل: "أشكر كثيرا طاقم تمريض مستشفي السلام الدولي بالمعادي، على مساعدتي في هذه المرحلة الحرجة"

المخرج أشرف فايق له العديد من الأعمال الهامة أبرزها: "اللمبي ٨ جيجا"، "قصة الحي الشعبي"، "الزمهلوية"، "تك تك بوم" وغيرها

المخرج أشرف فايق عملية تركيب دعامات بالقلب مستشفي السلام الدولي بالمعادي
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