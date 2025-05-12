ظافر العابدين ينضم لـ "السلم و الثعبان 2" والمخرج يؤكد: "استنوا حاجة غير متوقعة تماماً"

كتب-مصطفى حمزة:

أعلن المخرج طارق العريان، عن انضمام النجم التونسي ظافر العابدين، إلى فريق فيلم "السلم والثعبان 2".

المخرج طارق العريان، علق على انضمام النجم التونسي، وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "متحمسين جداً نعلن إن النجم ظافر العابدين هيكون مفاجأة فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك".

وأضاف العريان: "استنوا حاجة غير متوقعة تماماً، ودي البداية بس".

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم تحت عنوان فرعي "أحمد وملك"، ومن بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، وتأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

النجمة منه شلبي، كان من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم، قبل إعلان اعتذارها، وحلت محلها الفنانة أسماء جلال.

الفيلم يأتي بعد 24 عام، من إخراج طارق العريان، فيلم "السلم و الثعبان"، من بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، وحلا شيحة.