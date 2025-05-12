"حيثيات الحكم" تكشف مفاجأة تجمع بين "لام شمسية" وقضية هتك عرض طفل البحيرة

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت حيثيات الحكم الصادر بالسجن المؤبد على المدعو "ص.ك"، المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، عن تشابه جديد بين القضية و مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي.

وذكرت محكمة جنيات دمنهور، أن المتهم طمحت به الشهوات وغلبته، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وعلى أطفالها، فصفته هذه كانت تفرض عليه واجبات محددة تجاه هؤلاء الأطفال وحماية أعراضهم من أي اعتداء من الغير، إلا أنه أهمل هذه الواجبات وخان الثقة التي وضعت فيه".

وكشفت المحكمة عن استنادها في الحكم، إلى الفقرة الثانية من المادة 267 و 268 من قانون العقوبات"

لام شمسية

في مسلسل "لام شمسية"، جاء في حيثيات الحكم الصادر التي ذكرها القاضي "جسد الشخصية الفنان كمال أبو رية"، النص التالي: "المتهم وسام محمود الألفي، رجل غلبت عليه شهوته، وسيطرت عليه نزاوته، مستغلا العلاقة التي تربطه بوالده، وكونه مدرسا له".

وأكد أن الحكم صدر وفقا للمواد 267، و 268 من قانون العقوبات.

وكانت أحداث "لام شمسية"، قد انتهت أيضا بصدور الحكم بالمؤبد، على المتهم "وسام الألفي"، وهي الشخصية التي جسدها الفنان محمد شاهين.

مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي، شارك في بطولته أحمد السعدني، أمينة خليل، محمد شاهين، صفاء الطوخي، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، وياسمينا العبد، والطفل علي البيلي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

نص الحكم بالمسلسل